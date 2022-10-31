«Растет не рядом»: Валера Блюменкранц из «Дома-2» тоскует по дочери от жены Таты

Бывший участник «Дома-2» Валера Блюменкранц, судя по всему, начал искренне сожалеть о разводе с первой женой Татой Блюменкранц.
Больше всего мужчину мучает тот факт, что он не может видеть дочку от Таты Беатрису так часто, как он этого хотел бы.
В микроблоге Валера Блюменкранц разместил совместное фото с подросшей наследницей, признавшись, что очень тоскует по ней.
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«С каждым годом все больнее осознавать, что Беатриса растет не рядом», - написал Валера Блюменкранц.
Ему тут же прилетело от подписчиков напоминание о том, что он сам виноват в разводе с Татой, намекая на его поведение в браке.
«Валера, не расстраивайся, от этого суть прекрасного отца не меняется! Не допусти, чтоб Давид был далеко», «Так бывает. И все, Валера, по твоей вине», «Красотка, как папа», - высказались в Сети.
Напомним, Валера Блюменкранц сейчас находится в состоянии разрыва со второй женой, Анной Левченко, родившей ему сына Давида. Что касается Таты Блюменкранц, то она счастлива в отношениях с новым избранником.