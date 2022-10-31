«Растет не рядом»: Валера Блюменкранц из «Дома-2» тоскует по дочери от жены Таты

Бывший участник «Дома-2» Валера Блюменкранц, судя по всему, начал искренне сожалеть о разводе с первой женой Татой Блюменкранц.

Больше всего мужчину мучает тот факт, что он не может видеть дочку от Таты Беатрису так часто, как он этого хотел бы.

В микроблоге Валера Блюменкранц разместил совместное фото с подросшей наследницей, признавшись, что очень тоскует по ней.

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