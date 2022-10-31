«Словно жена миллионера»: Юдашкина в полурасстегнутой рубахе прильнула к Максакову

Галина Юдашкина не хуже моделей, блистающих на подиуме в модном доме, принадлежащем ее именитому отцу, сумела похудеть после беременности. А она у дочери Валентина Абрамовича была третьей. Вместе с мужем Петром Максаковым наследница кутюрье воспитывает двоих сыновей: Аркадия и Анатолия, а также малютку-дочку Агату Ариеллу.

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В своем микроблоге Галина Юдашкина поделилась свежим фото с мужем. Многие восхитились тем, как быстро дочка Валентина Абрамовича пришла в форму. Выглядит она так, словно и вовсе не рожала.