«Словно жена миллионера»: Юдашкина в полурасстегнутой рубахе прильнула к Максакову

Галина Юдашкина не хуже моделей, блистающих на подиуме в модном доме, принадлежащем ее именитому отцу, сумела похудеть после беременности. А она у дочери Валентина Абрамовича была третьей. Вместе с мужем Петром Максаковым наследница кутюрье воспитывает двоих сыновей: Аркадия и Анатолия, а также малютку-дочку Агату Ариеллу.
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В своем микроблоге Галина Юдашкина поделилась свежим фото с мужем. Многие восхитились тем, как быстро дочка Валентина Абрамовича пришла в форму. Выглядит она так, словно и вовсе не рожала.
Галина Юдашкина в модных брюках с Петром Максаковым. Фото: соцсети
Галина Юдашкина позировала в модных брюках прямого кроя, накинув хлопковую сорочку. При этом полурасстегнутую рубаху дочка модельера оставила навыпуск. А свои волосы она собрала в элегантный пучок. Юдашкина прильнула к мужу, который стоял за ней.
«Хорошенькие!», «Словно жена миллионера! Такая модная», «Вроде все так просто! А как стильно», «Фарфоровая статуэточка», «Какая парочка!» — написали фолловеры.