Решетова впервые высказалась о чеченских и саудовских поклонниках

Про бывшую подругу Тимати Анастасию Решетову уж что только не писали. В интервью Надежде Стрелец девушка решила ответить всем хейтерам, которые травили ее в соцсетях.

«Все имена, которые были названы - это чей-то заказ. Я не знаю. Хватит мне приписывать все мусульманские национальности - о чеченских, казахских и саудовских поклонниках. У меня серьезные отношения были только три раза в жизни», - заявила Настя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На данный момент Решетова подчеркнула, что счастлива. Отношений у нее нет, она решила взять паузу со своим молодым человеком.