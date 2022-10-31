«Я сама оплачиваю частные борты»: Решетова рассказала о жизни содержанки

Бывшая подруга Тимати, Анастасия Решетова, призналась, что никогда не являлась содержанкой. Модель заявила, что мужчины ей действительно делают дорогие подарки, но свою жизнь она оплачивает сама.

«С друзьями мы, например, можем скинуться и оплатить частный борт, я сама за себя плачу», — заявила Решетова.

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Решетова также заметила, что общество лицемерно. Одни называют зависимых финансово от мужчин женщин содержанками, а другие героинями «Татлера»