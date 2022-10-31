«Я знаю, кто это»: Решетова заявила, что ее травили в Telegram за деньги

Бывшая подруга Тимати — Анастасия Решетова — рассказала, что недавно ее травили в соцсетях за деньги. По ее словам, группа лиц намеренно организовывали против нее ряд негативных публикаций в Telegram.

«Я знаю конкретное лицо, которая этим занималась. Я могла бы назвать сейчас имя, но не буду. Telegram-каналы все трубили якобы о моих отношениях с тем человеком, с которым я никогда не встречалась», — заявила Решетова.

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Решетова призналась, что раньше ее расстраивали подобные истории, но сейчас она их переросла.