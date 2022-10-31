«Я все время была настороже»: Безрукова возмущена привычкой Собчак ругаться матом во время интервью

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Однако со сложностями столкнулась команда Ирины Безруковой при монтаже интервью. Из-за манеры Ксении Собчак использовать в речи мат, пришлось порядком перекраивать материал.

«Ксения Анатольевна часто использует ненормативную лексику, а это не совсем наш формат. Поэтому над этим выпуском мы работали дольше обычного», — объяснила Ирина Безрукова.

По материалам kp.ru.