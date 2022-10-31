«Я все время была настороже»: Безрукова возмущена привычкой Собчак ругаться матом во время интервью

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ирина Безрукова рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась, беседуя с Ксенией Собчак.

Актриса Ирина Безрукова с недавних пор ведет собственное YouTube-шоу, в рамках которого берет интервью у известных личностей.

В числе ее гостей была и недавно сбежавшая из России журналистка Ксения Собчак. Ирина Безрукова призналась, что Ксения Собчак — тот человек, с которым нельзя себе позволить расслабиться.

«Я все время была настороже, не знала, чем это кончится. Потому что Ксения из тех людей, которые любой корабль могут развернуть в нужную им сторону. Она очень опытный интервьюер. И тем не менее все прошло удачно», — поделилась Ирина Безрукова.

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Однако со сложностями столкнулась команда Ирины Безруковой при монтаже интервью. Из-за манеры Ксении Собчак использовать в речи мат, пришлось порядком перекраивать материал.

«Ксения Анатольевна часто использует ненормативную лексику, а это не совсем наш формат. Поэтому над этим выпуском мы работали дольше обычного», — объяснила Ирина Безрукова.

По материалам kp.ru.

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