Алина Загитова рассказала, почему перестала верить в суеверия и изменила свои пищевые привычки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала участницей шоу «Мечталлион» на Первом канале. Знаменитая фигуристка поделилась секретами своего режима и рассказала, как проходят съемки «Ледникового периода».

«Я не пью кофе, я больше по чаям. С каких-то пор перестала пить кофе, полюбила чай. Сегодня проснулась в 7 утра. Обычно встаю около 9–10, но для меня это тоже рано. Я такой человек, люблю, как и все, наверное, поспать подольше. Сон восстанавливает», — рассказала Алина.

Спортсменка, кроме того, добавила, что она не верит в разные суеверия: ей помогает в жизни совсем другое.

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