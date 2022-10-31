Алина Загитова рассказала, почему перестала верить в суеверия и изменила свои пищевые привычки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала участницей шоу «Мечталлион» на Первом канале. Знаменитая фигуристка поделилась секретами своего режима и рассказала, как проходят съемки «Ледникового периода».
«Я не пью кофе, я больше по чаям. С каких-то пор перестала пить кофе, полюбила чай. Сегодня проснулась в 7 утра. Обычно встаю около 9–10, но для меня это тоже рано. Я такой человек, люблю, как и все, наверное, поспать подольше. Сон восстанавливает», — рассказала Алина.
Спортсменка, кроме того, добавила, что она не верит в разные суеверия: ей помогает в жизни совсем другое.
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«Раньше я завтракала, а сейчас не завтракаю. Так получилось, что не хочется. Раньше я думала, что еда помогает — (дает) силы... Нет. У меня (в спорте) были очень странные ритуалы. Я просыпалась — мне надо было встать с левой ноги. На лед я тоже с левой ноги всегда вставала. Были всякие сумасшедшие суеверия, которые, как потом оказалось, не помогают.
На чемпионате мира я все сделала наоборот — и выиграла его. Сейчас у меня будут многочисленные ледовые шоу. Со 2 по 8 ноября будут ездить по всем городам России со сказкой «Руслан и Людмила», — приводит слова фигуристки издание Аrgumenti.ru.