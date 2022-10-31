Алина Загитова рассказала, почему перестала верить в суеверия и изменила свои пищевые привычки

Алина Загитова. Фото: соцсети звезды

Алина Загитова. Фото: соцсети звезды

По словам спортсменки, она давно отменила все ритуалы, которые выполняла раньше.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала участницей шоу «Мечталлион» на Первом канале. Знаменитая фигуристка поделилась секретами своего режима и рассказала, как проходят съемки «Ледникового периода».

«Я не пью кофе, я больше по чаям. С каких-то пор перестала пить кофе, полюбила чай. Сегодня проснулась в 7 утра. Обычно встаю около 9–10, но для меня это тоже рано. Я такой человек, люблю, как и все, наверное, поспать подольше. Сон восстанавливает», — рассказала Алина.

Спортсменка, кроме того, добавила, что она не верит в разные суеверия: ей помогает в жизни совсем другое.

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«Раньше я завтракала, а сейчас не завтракаю. Так получилось, что не хочется. Раньше я думала, что еда помогает — (дает) силы... Нет. У меня (в спорте) были очень странные ритуалы. Я просыпалась — мне надо было встать с левой ноги. На лед я тоже с левой ноги всегда вставала. Были всякие сумасшедшие суеверия, которые, как потом оказалось, не помогают.

На чемпионате мира я все сделала наоборот — и выиграла его. Сейчас у меня будут многочисленные ледовые шоу. Со 2 по 8 ноября будут ездить по всем городам России со сказкой «Руслан и Людмила», — приводит слова фигуристки издание Аrgumenti.ru.

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