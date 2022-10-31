«Стиль собачки»: Михалкова показала трусики, нагло приспустив штанишки (фото)

Юлия Михалкова удивила фолловеров странной фотосессией в коридоре на ковре. Звезда запечатлелась, ползая на четвереньках. При этом ее джинсы приспустились и обнажили под собой белье. Публика удивилась откровенной позиции артистки.

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«Стиль собачки», «Что за бред, Юля?», «Ты ползи-ползи, может доползешь до любви…» — прокомментировали фото фолловеры во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что Юлия Михалкова часто стала публиковать откровенные фотосессии в Сети. Вместе с тем актриса периодически засвечивается в благотворительных акциях по уборке от мусора берегов рек.