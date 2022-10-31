«В Голливуде наши играют только плохих русских. Если это кого-то устраивает»: Ирина Безрукова высказалась о карьере в США

Ирина Безрукова

Ирина Безрукова. Фото: Global Look Press

Актриса Ирина Безрукова вспомнила о своем опыте работы за границей.

Актриса Ирина Безрукова на фоне отъезда некоторых своих коллег из России напомнила, какая участь ждет артистов в других странах.

У звезды есть опыт съемок за границей, и Ирина Безрукова дала понять, что он — далеко не всегда позитивный.

«В Голливуде все наши актеры играют только плохих русских. Если кого-то это устраивает, то пожалуйста, можно строить карьеру. Это удел многих эмигрантов», — сказала Ирина Безрукова.

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Ирина Безрукова напомнила, что дважды снималась за рубежом. В обеих иностранных картинах она играла своих соотечественниц.

«Первый раз — в Китае, это был российско-китайский проект. Мне сразу было понятно, что это одноразовая история, потому что в китайский фильм тебя могут позвать лишь для того, чтобы сыграть русскую. Что касается чешско-британского фильма «Коля», который получил «Оскар», я опять же играла русскую», — поделилась Ирина Безрукова.

Ирина Безрукова добавила, что никогда не хотела жить в другой стране. Только в России.

По материалам kp.ru.

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