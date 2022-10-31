Жена Виторгана сорвалась на хейтершу, обвинившую ее в топтании на могиле Балтер

На этот раз они пригласили почитателей на вечер памяти Аллы Балтер, покойной жены Эммануила Виторгана. Напомним, бизнесвумен вначале была приятельницей артиста и его жены, а после ее кончины сблизилась с ним до романтических чувств.

Подписчица Ирины Млодик по имени Лариса, увидев приглашение на мероприятие, обвинила супругов в топтании на могиле актрисы и зарабатывании денег на ее имени.

Жена Виторгана, хоть и обиделась на это, нашла в себе силы пригласить хейтершу бесплатно на вечер памяти Балтер. Но та не унималась.

«Такие люди к нам в Дом не должны приходить! Боюсь, вы ничего не поймете… вы с маленькой не случайно…» — не сдержалась на сей раз Млодик.

Лариса заявила, что даже бесплатно не придет на такую тусовку.