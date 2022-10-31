«Оказалось, что это сделала Пугачева»: за что Градский не любил Примадонну

Покойный Александр Градский при жизни не боялся говорить правду про Аллу Пугачеву. Например, открыто считал, что музыка ее — «полное говно», у нее нет голоса, отсутствует хороший репертуар. А также рассказывал, как Примадонна приписала себе в заслуги его добрые дела.

«Помогал в свое время «Машине времени», как бы знают. Но есть, например, такая группа, «Браво», которую я и Сережа такой Бондаренко, руководитель Московской областной филармонии, пробили в профессионалы и дали первый тур по Советскому Союзу. И они стали как бы профи, получили ставки. А потом оказалось, что это сделала Пугачева. Я помалкиваю, мне неинтересно», — цитирует давнее интервью Градского «Экспресс-газета».

Сама Пугачева помалкивает. Она осенью успела оскандалиться, попросив себе статус иноагента, а также назвала россиян рабами.