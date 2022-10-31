«Оказалось, что это сделала Пугачева»: за что Градский не любил Примадонну

Алла Пугачева, уехав из России, вызвала на себя гнев народа и коллег по цеху. Ей припомнили старые обиды, вынесли на обсуждение ее похождения, а также снова заговорили, как в свое время она «душила» талантливых артистов, не давая им пробиться на сцену, поскольку на эстраде хотела быть единственной звездой, которой все восхищаются.
Покойный Александр Градский при жизни не боялся говорить правду про Аллу Пугачеву. Например, открыто считал, что музыка ее — «полное говно», у нее нет голоса, отсутствует хороший репертуар. А также рассказывал, как Примадонна приписала себе в заслуги его добрые дела.
«Помогал в свое время «Машине времени», как бы знают. Но есть, например, такая группа, «Браво», которую я и Сережа такой Бондаренко, руководитель Московской областной филармонии, пробили в профессионалы и дали первый тур по Советскому Союзу. И они стали как бы профи, получили ставки. А потом оказалось, что это сделала Пугачева. Я помалкиваю, мне неинтересно», — цитирует давнее интервью Градского «Экспресс-газета».
Сама Пугачева помалкивает. Она осенью успела оскандалиться, попросив себе статус иноагента, а также назвала россиян рабами.