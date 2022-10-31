Уже с 1 ноября: повышение пенсий произойдет в России

В последний осенний месяц получателям пенсий повысят выплату. Это произойдет уже с 1 ноября и коснется миллионов получателей. Но не всех пенсионеров, а отдельные категории.

Весомую прибавку, в пределах 30–50%, ощутят получатели пенсий, заработавшие ее на Крайнем Севере или районах, приравненных к нему. Важно, чтобы у таких граждан из общего стажа 25 лет (20 лет для женщин) северный составлял не менее 15 лет (20 лет — в районах, приравненных к Северу).