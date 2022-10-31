Уже с 1 ноября: повышение пенсий произойдет в России

В последний осенний месяц получателям пенсий повысят выплату. Это произойдет уже с 1 ноября и коснется миллионов получателей. Но не всех пенсионеров, а отдельные категории.
Весомую прибавку, в пределах 30–50%, ощутят получатели пенсий, заработавшие ее на Крайнем Севере или районах, приравненных к нему. Важно, чтобы у таких граждан из общего стажа 25 лет (20 лет для женщин) северный составлял не менее 15 лет (20 лет — в районах, приравненных к Северу).
Повышение коснется работников угольной промышленности, которые подали заявление о доплате с 1 июля по 30 сентября. Также рост пенсии произойдет у специалистов авиации — пилотов, штурманов, бортмехаников, бортинженеров. Кроме того, в большую сторону пересчитают размер выплаты пенсионерам, которые уволились с работы в июле. И на 7220 рублей вырастет доход россиян, отпраздновавших 80-летие в октябре, сообщает сайт МК.