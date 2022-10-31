«Мы понимали, что им тяжело»: Сукачев — о трудном разводе Ефремова

Певец считает, что артисты оказались слишком яркими и эмоциональными, чтобы существовать вместе. Это было очевидным для их окружения.

«Мы видели и понимали, что им тяжело друг с другом, потому что они яркие личности. Это два сильных человека. Им очень тяжело быть вместе», — поделился Сукачев в последнем выпуске программы «Центральное телевидение», где обсуждались самые громкие разводы среди представителей шоу-бизнеса.

Напомним, Ефремов и Добровольская узаконили свои отношения в 1990 году, но через семь лет развелись. Их наследник Николай Ефремов тоже стал актером, его могут знать по сериалам «Белая гвардия», «Остров», «Свиридовы».