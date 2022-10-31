«Ксения, сил, держись!»: Литвинова поддержала затравленную Собчак

Рената Литвинова еще весной этого года уехала в компании своей подруги Земфиры в Европу. Они обосновались во Франции, в Париже.
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Актриса довольно быстро освоилась и уже выходит со своими спектаклями на местную сцену. Земфира тоже прекратила многолетнее молчание и отправилась с турами по странам. В Израиле к ней на концерт явилась даже Алла Пугачева, которая тоже сбежала из страны.
Рената Литвинова публично выразила симпатию Примадонне, а теперь решила поддержать и Ксению Собчак, которую считает затравленной. Напомним, ведущая покинула Россию на фоне заведения уголовного дела против ее директора о вымогательстве. Вначале она проходила по нему в качестве подозреваемой, а теперь свидетелем.
«Когда кидаются все на одного и травят — хочу по-человечески поддержать Собчак: Ксения, сил, держись!» — поддержала ведущую Литвинова в своем телеграме.