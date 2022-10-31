«Ксения, сил, держись!»: Литвинова поддержала затравленную Собчак

Рената Литвинова публично выразила симпатию Примадонне, а теперь решила поддержать и Ксению Собчак, которую считает затравленной. Напомним, ведущая покинула Россию на фоне заведения уголовного дела против ее директора о вымогательстве. Вначале она проходила по нему в качестве подозреваемой, а теперь свидетелем.

«Когда кидаются все на одного и травят — хочу по-человечески поддержать Собчак: Ксения, сил, держись!» — поддержала ведущую Литвинова в своем телеграме.