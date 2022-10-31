33-летняя дочь Шукшиной с фигурой мужика-качка показала себя в кружевном боди: жуть, да и только

Наследница актрисы игнорирует колкие замечания хейтеров, которые периодически напоминают ей, что девушки должны выглядеть иначе. Анна Трегубенко продолжает прокачивать мышцы, которыми обычно гордятся мужчины.

Теперь ее плечам, бицепсам и трицепсам могут позавидовать представители сильной половины человечества.

Впрочем, дочь Шукшиной не забывает, что она все-таки женщина. В личном блоге она похвасталась своей фигурой на фото, представ на нем в кружевном боди. Судя по виду Анны, она была весьма довольна своим видом.