33-летняя дочь Шукшиной с фигурой мужика-качка показала себя в кружевном боди: жуть, да и только

Дочь Марии Шукшиной, 33-летняя Анна Трегубенко, несколько лет назад всерьез увлеклась бодибилдингом.
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Наследница актрисы игнорирует колкие замечания хейтеров, которые периодически напоминают ей, что девушки должны выглядеть иначе. Анна Трегубенко продолжает прокачивать мышцы, которыми обычно гордятся мужчины.
Теперь ее плечам, бицепсам и трицепсам могут позавидовать представители сильной половины человечества.
Впрочем, дочь Шукшиной не забывает, что она все-таки женщина. В личном блоге она похвасталась своей фигурой на фото, представ на нем в кружевном боди. Судя по виду Анны, она была весьма довольна своим видом.
Анна Трегубенко. Фото: соцсети