И бабушку не постеснялась: Клава Кока в огромных трусах устроила хороводы

Певица Клава Кока выпустила новый клип «Не со мной», над которым трудилась не покладая рук круглыми сутками. Работа закончена, композиция в Сети, и теперь звезда решила показать закулисье процесса.

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Кадры со съемочной площадки Кока разместила в своем микроблоге. В качестве группы поддержки она пригласила свою бабушку. Во время фотоперерыва артистка запечатлелась с ней на память и начала даже водить хороводы, при этом абсолютно не стесняясь своего внешнего вида: рваный топ и огромные трусы на Клаве бросились в глаза всем. Возможно, смутилась и бабушка, но вида не подала, привыкла на внучке видеть подобное.