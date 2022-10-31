А где обручальное кольцо? Богомолов после побега Собчак вышел в свет с каменным лицом

Как пишет КП, режиссер пришел на премьеру фильма «Петрополис» Валерия Фокина. Благоверный скандальной ведущей появился на людях с каменным лицом, которое не выражало практически никаких эмоций.

Многих интересовало: а не снял ли Константин Богомолов обручальное кольцо из-за поступка жены? Ведь, по сути, она бросила его одного разгребать ситуацию с обыском, который якобы проходил в их доме. Но нет, колечко по-прежнему было на безымянном пальце худрука.