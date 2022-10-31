«Наши отношения с Ириной зашли в абсолютный тупик»: Авербух высказался про развод с Лобачевой

Фигурист и продюсер Илья Авербух вспомнил про разлад с первой женой — Ириной Лобачевой. Они были в браке с 1995 года, хотя познакомились намного раньше: были партнерами на льду. Однако спустя 12 лет семейной жизни отношения дали трещину, и даже родившийся ребенок не склеил разногласия. Об этом Авербух рассказал в YouTube-шоу «Точка принятия».

«Наши отношения с Ириной зашли в абсолютный тупик, но я даже тогда не предлагал ей свободных отношений. У нас был на тот момент трехлетний сын, сейчас он уже взрослый, прекрасно мы его вырастили. Мы разошлись. У каждого началась своя жизнь. Мы поддерживали друг друга и поддерживаем по жизни», — разоткровенничался продюсер.

Сейчас Авербух счастлив во втором браке — два года назад он женился на молодой актрисе Елизавете Арзамасовой. Сейчас они растят годовалого сына Льва.