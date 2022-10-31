Новости шоу-бизнеса: Гвердцители попала в больницу, Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе, новая пассия Месхи высказалась об их романе

Гвердцители госпитализирована
Тамара Гвердцители схоронила 83-летнюю мать и на фоне стресса и потрясения сама угодила в больницу. Сейчас она находится в одной из клиник Грузии. Все предстоящие концерты певицы отменены.
Тамара Гвердцители. Фото: Global Look Press
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Александра Трусова ушла этой осенью от тренера Этери Тутберидзе снова. Это второе расставание подопечной и наставницы, и оно вызвало не меньше накала у поклонников фигурного катания, чем первое. Трусова впервые высказалась об этом.
«Никто не был против. Это прошло быстро», — сказала спортсменка.
Александра Трусова. Фото: Global Look Press
Земцова про роман с Месхи
Осенью образовалась новая пара в шоу-бизнесе: актер Гела Месхи вышел в свет коллегой Натальей Земцовой. Они не скрывали чувств в зрительном зале, держались за руки. Девушка решила потянуть интригу и не объявлять себя с Гелой парой: «Мы не будем сейчас об этом говорить, оставим на будущее».
Наталья Земцова. Фото: Global Look Press
Эльвиру Т на концерте позвали замуж
Певица Эльвира Т получила предложение руки и сердца на собственном концерте, прямо на сцене. Бойфренд звезды вышел к ней с просьбой, и она сказала «да». Будущий супруг певицы Александр — ее коллега. До октября прошлого года он был артистом продюсерского центра Григория Лепса, выступает под псевдонимом Grechanik.
Кулик стал отцом
Звезда комедии «Я худею» Евгений Кулик стал отцом во второй раз. Жена актера, Ригина Гайсина, подарила ему сына, мальчика назвали Федором. У пары уже есть дочка София, она появилась на свет в 2020 году. Он впервые показал фото малыша.
Евгений Кулик с сыном Федором. Фото: соцсети