Новости шоу-бизнеса: Гвердцители попала в больницу, Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе, новая пассия Месхи высказалась об их романе

Эльвиру Т на концерте позвали замуж

Певица Эльвира Т получила предложение руки и сердца на собственном концерте, прямо на сцене. Бойфренд звезды вышел к ней с просьбой, и она сказала «да». Будущий супруг певицы Александр — ее коллега. До октября прошлого года он был артистом продюсерского центра Григория Лепса, выступает под псевдонимом Grechanik.

Кулик стал отцом

Звезда комедии «Я худею» Евгений Кулик стал отцом во второй раз. Жена актера, Ригина Гайсина, подарила ему сына, мальчика назвали Федором. У пары уже есть дочка София, она появилась на свет в 2020 году. Он впервые показал фото малыша.