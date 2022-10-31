Пошла на жертвы: обнародованы неизвестные подробности болезни Жанны Фриске

Певица Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Ее смерть так потрясла шоу-бизнес, что говорить о ней пе перестают по сей день. Сайт «Киноафиша» сообщил, что звезда о своем страшном диагнозе узнала, будучи беременной. И жизнь поставила ее перед выбором – бороться за свое здоровье или сберечь его малышу. Поскольку врачи предлагали певице начать лечить онкологию сразу же.

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Однако, Фриске отказалась от предложенного лечения, поскольку сильнодействующие препараты несли риск для внутриутробного развития сына. Малыш благополучно появился на свет, и тогда Жанна уже начала лечение, которое проходила, в том числе, в США. Однако, болезнь унесла ее жизнь.