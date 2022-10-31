Бросила мать? Дочь Анастасии Заворотнюк тайно вышла замуж и покинула страну

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна тайно вышла замуж. Это стало известно после откровений девушки в соцсети. Она показала, как отдыхает в Баку, опубликовав кадр из бара.

«Наш с мужем романтик», - подписала красавица снимок.

Личность своего тайного избранника Заворотнюк-младшая не афиширует, да и на фото никогда не показывала. Известно, что они собирались сыграть свадьбу в 2021 года, но из-за болезни мамы все время сдвигали дату. Знакома пара еще со времен учебы девушка в США. Когда началась болезнь Заворотнюк, дочь вернулась в Москву, а ее бойфренд последовал за ней.

Сейчас новоиспеченные супруги обживаются в Азербайджане. Туда пара перебралась не так давно. Анна Заворотнюк захотела остаться здесь, и в Москве будет появляться изредка.