«Если мы охладели — разворачиваемся и идем в разные стороны»: Авербух заговорил об измене в браке

Фигурист Илья Авербух рассказал о своем отношении к семейным ценностям и браку на YouTube-шоу «Точка принятия». Проект в формате дебатов предполагает обмен мнениями с оппонентом, и у знаменитого продюсера ледовых шоу им стал актер Михаил Богдасаров.
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В ходе беседы Богдасаров рассказал, что в браке полюбил другую женщину и предложил жене свободные отношения, мол, мы живем семьей, но я иногда ухожу на сторону. Его супруга отвергла это предложение. Авербух такую ситуацию для себя считает неприемлемой. И на измены смотрит категорически отрицательно, поскольку убежден, что это уже никакой не брак, а обман и разрушение.
«У меня есть вектор: если мы решили идти вместе, то там не место третьему человеку. Если мы охладели — говорим об этом, желаем друг другу удачи, поддерживаем, благодарим, разворачиваемся и идем в разные стороны. Я считаю отношения на стороне распущенностью», - высказался Авербух.