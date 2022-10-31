В позе наездницы: Каролина Севастьянова оседлала жеребца

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Гимнастка показала снимки в соцсети.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова спустя полгода жизни в Монако вернулась в Москву. Светская львица не стала объяснять свое возвращение, зато с удовольствием демонстрирует, как проводит досуг в столице.

 

В последние выходные октября Севастьянова отправилась на ипподром, чтобы пообщаться с лошадьми – она с детства обожает верховую езду и всегда с удовольствием навещает скакунов. Не отказала красотка себе и в удовольствии оседлать жеребца.

«Зовут его Кай, но он к сожалению не мой» - познакомила подписчиков Каролина со своим новым другом.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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