В позе наездницы: Каролина Севастьянова оседлала жеребца

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова спустя полгода жизни в Монако вернулась в Москву. Светская львица не стала объяснять свое возвращение, зато с удовольствием демонстрирует, как проводит досуг в столице.

В последние выходные октября Севастьянова отправилась на ипподром, чтобы пообщаться с лошадьми – она с детства обожает верховую езду и всегда с удовольствием навещает скакунов. Не отказала красотка себе и в удовольствии оседлать жеребца.