«Рамзес не ревнует»: Гулькина уложила Садальского в постель

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина встречается с бодибилдером Рамзесом, который на 13 лет моложе певицы. Пара часто выходила в свет, он снимался в ее горячем клипе. Но артистка решила заменить мужчину на более возрастного и пересняла клип, уложив в постель Стаса Садальского.

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Об этом Гулькина рассказала сама эксклюзивно в интервью Teleprogramma.pro. При этом, ее молодой бойфренд не был против такого поворота.