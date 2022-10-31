Скрывала долгие годы: Поплавская рассказала, как Собчак спасла жизнь ребенку

Имя Ксении Собчак не покидает светские хроники и страницы желтой прессы много лет. Последние дни исключением не стали: телеведущая оказалась замешана в историю с уголовным делом о вымогательстве, по которому задержаны ее сотрудники. Сама звезда решила сбежать, пешком перейдя границу между Белоруссией и Литвой. За это ее стали обсуждать и осуждать с удвоенной силой.
Актриса Яна Поплавская же решила вспомнить добрый поступок скандальной светской львицы. Она рассказала, как Собчак спасла жизнь тяжелобольному ребенку. В 2007 году Поплавская организовала новогоднее поздравление пациентов трансплантологии детской больницы, намереваясь исполнить желания детей, загадавших встречи со звездами, среди которых была и Собчак. Из всех приглашенных селебрити смогла быть только Ксения.
Поплавскую поразило, что Собчак в 20-градусный мороз шла в одной майке и джинсах от КПП, так как ее машину не пропустили, не скандалила, не жаловалась, а провела время с детьми и одарила особенным вниманием девочку Авиталь, которая мечтала о встрече с Ксенией, и подарками.
«Не было ни телекамер, никаких журналистов. Все было не на публику, а только для детей и их мам. А после этой встречи Собчак взяла Авиталь под свою опеку. Кстати, девочке сделали пересадку почки и она выжила, сейчас она живет в Петербурге», - поведала звезда.