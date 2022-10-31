Скрывала долгие годы: Поплавская рассказала, как Собчак спасла жизнь ребенку

Актриса Яна Поплавская же решила вспомнить добрый поступок скандальной светской львицы. Она рассказала, как Собчак спасла жизнь тяжелобольному ребенку. В 2007 году Поплавская организовала новогоднее поздравление пациентов трансплантологии детской больницы, намереваясь исполнить желания детей, загадавших встречи со звездами, среди которых была и Собчак. Из всех приглашенных селебрити смогла быть только Ксения.

Поплавскую поразило, что Собчак в 20-градусный мороз шла в одной майке и джинсах от КПП, так как ее машину не пропустили, не скандалила, не жаловалась, а провела время с детьми и одарила особенным вниманием девочку Авиталь, которая мечтала о встрече с Ксенией, и подарками.