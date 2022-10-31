«До коликов истерика!»: Долина в мохнатом мини с голыми плечами вышла на сцену

67-летняя Лариса Долина приняла участие в джазовом концерте Игоря Бутмана в Краснодаре. Артистка появилась на сцене после виртуозного представления публике, перед этим досыта нахохотавшись за кулисами. Как это было, она показала у себя в Telegram.

«Как Игорь Бутман ведет концерты и объявляет участников - это отдельная песня! Иногда до коликов истерика! Остроумно, смешно и жутко весело! Это фрагмент вчерашнего объявления о моем выходе на сцену в Краснодаре», - подписала кадры Долина.

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Выступала Долина, нарядившись в мини-платье с голыми плечами и мохнатым декором – бахромой, струящейся от груди к бедрам. Звезда старается всегда выглядеть эффектно, к тому же, фигура позволяет - Лариса Александровна заметно постройнела и помолодела, поэтому поводов для комплиментов певице прибавилось.