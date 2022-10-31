«Совсем сейчас никак не обеспечивает»: Решетова пожаловалась на скупость Тимати

Модель Анастасия Решетова в новом интервью Надежде Стрелец на YouTube рассказала о своей личной жизни. В частности, речь шла о том, каких мужчин девушка выбирает себе в бойфренды. И разговор плавно перетек на финансовую составляющую мужчины. Стрелец уточнила, так ли верен слух, что ее бывший избранник Тимати – крайне щедрый и обеспечил ее едва ли не до конца жизни.

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Решетова рассталась с Тимати осенью 2020 года. И сейчас подчеркивает, что зарабатывает и обеспечивает себя сама, пожаловавшись на скупость рэпера, переставшего помогать.

«Тимур меня совсем сейчас никак не обеспечивает. Когда мы разошлись, он первые месяцы оплачивал мою охрану, расходы с ребенком, если он с ним отдыхает, это он оплачивает. Если ребенок отдыхает со мной – это все на мне. Квартиру я оплачиваю сама, она съемная. Сейчас я ее покупаю», - рассказала о положении день модель.

К слову, сыну Решетовой от Тимати исполнилось три года, и отец проводит много времени с ребенком.