Юлия Савичева – о шоу «Фантастика»: «Самое тяжелое – носить крылья»

Юлия Савичева в новом выпуске шоу «Фантастика» на Первом канале покинула проект. Звезда выступала в проекте в образе Птицы. И жюри после ее выступления единогласно решило, что это – именно Савичева.

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Певица, как и многие другие звезды-участники, не только пережила совершенно новый опыт взаимодействия с публикой, но и столкнулась с большими сложностями сложностями.