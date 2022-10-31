Юлия Савичева — о шоу «Фантастика»: «Самое тяжелое — носить крылья»

Юлия Савичева в новом выпуске шоу «Фантастика» на Первом канале покинула проект. Звезда выступала в проекте в образе Птицы. И жюри после ее выступления единогласно решило, что это — именно Савичева.
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Певица, как и многие другие звезды-участники, не только пережила совершенно новый опыт взаимодействия с публикой, но и столкнулась с большими сложностями.
«Не жалею, что рассекретили. Я никогда ни о чем не жалею. Самое тяжелое было носить крылья, они сами по себе тяжелые. Я чувствовала себя как птица!» — поведала звезда.