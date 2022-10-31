Дошла до точки: Клава Кока без трусов расположилась на диване

Звезда сцены Клава Кока представила публике свой новый бизнес – косметику по уходу за собой. И выбрала неоригинальный способ ее прорекламировать. Она разделась и позировала рядом с баночками на диване.

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Пикантность кадра – в отсутствии на звездной блондинке трусов. Ранние откровенные снимки, похоже, были цветочками, и теперь Кока дошла до точки невозврата. А косметика, судя по всему, предназначается для нижней части тела, иначе объяснить сие обнажение люди не смогли. В комментариях они быстро обсудили увиденное.