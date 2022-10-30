«В одну руку взял одного, в другую – другого»: Ефременкова засняла Мондезира, несущего сыновей-близнецов в автокреслах

Мондезир и Юлия Ефременкова

Мондезир и Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что справляться с двумя малышами очень непросто.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, родившая сыновей-близнецов, не стала нанимать няню для малышей.

Со всем сложностями, связанными с младенцами раннего возраста, Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир предпочитают справляться самостоятельно, привлекая к помощи бабушку с дедушку. 

Юлия Ефременкова в телеграм-канале подробно рассказывает о буднях молодых родителей мальчиков-близнецов.

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Юлия Ефременкова рассказала, как они с малышами ездили в МФЦ, чтобы оформить документы на сыновей. Сопровождала пару с детьми бабушка Юлии Ефременковой. Мондезир нес в двух руках автокресла, в которых лежали близнецы, бабушка страховала, а Юлия снимала видео.

 

«Ну, что? Наш папа в деле. Видите, как непросто, когда два пупсика. Это хорошо, что папа такой большой и сильный, в одну руку может взять одного, в другую – другого. Бабуля на подхвате. К нам в лифт кто-то хочет зайти, но я думаю, что без вариантов», - говорила за кадром Юлия Ефременкова.

Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. Спустя месяц, 22 октября, малышей вместе с мамой выписали из клиники домой.

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