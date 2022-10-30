«В одну руку взял одного, в другую – другого»: Ефременкова засняла Мондезира, несущего сыновей-близнецов в автокреслах

«Ну, что? Наш папа в деле. Видите, как непросто, когда два пупсика. Это хорошо, что папа такой большой и сильный, в одну руку может взять одного, в другую – другого. Бабуля на подхвате. К нам в лифт кто-то хочет зайти, но я думаю, что без вариантов», - говорила за кадром Юлия Ефременкова.