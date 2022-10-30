«У нас будет сын!»: бывший муж Ольги Арнтгольц готовится в третий раз стать отцом

Вахтанг Беридзе вместе с 36-летней Алесой Качер ждет второго ребенка. У пары есть трехлетний сын. В своем микроблоге актер поделился радостной новостью, дав понять, что у них будет еще один мальчуган.
Пара устроила гендер-пати, рассекретив на вечеринке пол ребенка. Так, супруги прокололи большой воздушный шар, откуда посыпались конфетти… голубого цвета. Вахтанг не смог скрыть эмоций, узнав, что любимая подарит ему еще одного сына.
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«У нас будет… сын!
Как мы и мечтали, как и хотели! Чтобы у Сандро появился родной братик! Чтобы братья Беридзе росли вместе, были друг за друга горой, были поддержкой и опорой друг для друга всю жизнь! Господи, пусть будет так.
Мы безумно счастливы!» - отметила Алеса.
Напомним, что у Вахтанга Беридзе есть дочка Анна от браке с Ольгой Арнтгольц. Актер часто видится с дочерью, проводя с ней уикенды.