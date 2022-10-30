«Не пользуйтесь телефоном за рулем!»: Лена Ленина перевернулась на «Мерседесе» в Монако

Утром 30 октября российская писательница и телезвезда Лена Ленина попала в ДТП где-то под Монако. 42-летняя светская львица перевернулась на своем белом «Мерседесе» на приморском серпантине. По ее словам, она была ослеплена лучами солнца и налетела на выступ древней стены на узкой улочке.

Женщина сама смогла выбраться из машины и вытащить свою собачку. Затем она опубликовала в социальной сети жуткие кадры с искореженным автомобилем, окровавленными руками, синяками и ссадинами.

Ленина активно снимала и комментировала действия спасателей, врачей и полицейских, которые приехали на место ДТП, удивляясь тому, какой переполох она создала. А через несколько часов уже сидела в гостях у своей подруги и с улыбкой рассказывала об аварии.