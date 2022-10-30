«Не пользуйтесь телефоном за рулем!»: Лена Ленина перевернулась на «Мерседесе» в Монако

Лена Ленина

Лена Ленина в машине скорой. Фото: соцсети

Светская львица получила множество травм, но все они оказались несерьезными.

Утром 30 октября российская писательница и телезвезда Лена Ленина попала в ДТП где-то под Монако. 42-летняя светская львица перевернулась на своем белом «Мерседесе» на приморском серпантине. По ее словам, она была ослеплена лучами солнца и налетела на выступ древней стены на узкой улочке.

Женщина сама смогла выбраться из машины и вытащить свою собачку. Затем она опубликовала в социальной сети жуткие кадры с искореженным автомобилем, окровавленными руками, синяками и ссадинами.

Ленина активно снимала и комментировала действия спасателей, врачей и полицейских, которые приехали на место ДТП, удивляясь тому, какой переполох она создала. А через несколько часов уже сидела в гостях у своей подруги и с улыбкой рассказывала об аварии.

Перевернутое авто Лены Лениной. Фото: соцсети

«Все нормально, спасибо всем, кто волновался! Пристегивайтесь! Не пользуйтесь телефоном за рулем! – резюмировала Лена в социальной сети. – А на Лазурном берегу надевайте утром и вечером солнцезащитные очки, чтобы не ослепило на пару секунд, как меня сегодня».

Светская львица подчеркнула, что она не пьет алкоголь и никогда не пила, дабы про ее аварию не пошли грязные слухи.

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Ей сообщили, что автомобиль не подлежит восстановлению. Ленина порадовалась тому, что ехала в дорогой и комфортной машине - отделалась шишкой, синяками и царапинами.

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