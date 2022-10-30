«Кто расстается, кто сходится»: Сергей Кристовский встречается с моделью, которая беременна от него

Основатель группы Uma2rmaH Сергей Кристовский в апреле развелся со своей супругой Натальей Земцовой. Артистка и исполнитель поженились в 2016 году. У них есть общий сын Иван.

Сейчас музыкант встречается с 26-летней фитнес-моделью Ксенией Кудашкиной. Они познакомились год назад на горнолыжном курорте. Новая спутница музыканта моложе его на 16 лет. В выпуске шоу «Ты не поверишь!» экс-супруга музыканта решила прокомментировать новое увлечение своего бывшего мужа.

Женщина отметила, что она не общается с новой спутницей Владимира, так как та ей не нравится. Земцова уверена, что Кудашкина против того, что музыкант проводит много времени с их общим сыном.

«Моя дом всегда для него открыт. Я очень легко отношусь к его девушкам, ведь я осталась его музой», - гордо заявила артистка.

Наталья также на всю страну рассказала, что была инициатором развода. Вместе с тем Земцова призналась, что старается сохранять хорошие отношения с бывшими партнерами.

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К слову, Кудашкина уже беременна от известного музыканта. Это будет его шестой по счету ребенок. Брат музыканта Владимир Кристовский его не осуждает.

«Это жизнь. Кто расстается, кто сходится. Раз Сереге с ней хорошо, то и хорошо», - прокомментировал он.

Также Владимир рассказал, что его брат всегда пользовался популярностью у представительниц противоположного пола. По его словам, в этом плане он всегда завидовал своему родственнику.