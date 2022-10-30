Нездоровая худоба и седая щетина на лице: как выглядит звезда 90-х Влад Сташевский

Исполнитель популярных в 90-х годах прошлого века песен «Любовь здесь больше не живет», «Я не буду тебя больше ждать» и других, Влад Сташевский в январе будущего года отметит свое 49-летие.
Влад Сташевский уже давно покинул шоу-бизнес, он ведет обычную жизнь и изредка общается с поклонниками в соцсетях.
Музыкант не любит общество и довольно редко выходит в свет. В это воскресенье Влад Сташевский стал гостем мероприятия МУЗ-ТВ - «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».
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Поклонники, увидевшие Влада Сташевского на светском рауте, тут же отметили, что он заметно изменился за последние годы.
48-летний вокалист продемонстрировал нездоровую худобу, представ в рубашке винного оттенка и с седой щетиной на лице, сделавшей его осунувшимся.
Влад Сташевский. Фото: Ольга Храбрых/teleprogramma.pro