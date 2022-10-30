«Живем в отличной квартире»: дочь Заворотнюк переехала с парнем в Баку

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, сейчас отдыхает в Баку. Девушка призналась, что Баку так покорил ее красотой, что она теперь планирует жить на два города. Но пока у девушки не так легко все складывается. Возникли некоторые проблемы с жильем.

«У нас был переезд сегодня, обманули с первой квартирой. К сожалению, она была отвратительная в прямом смысле слова, и дорогая. Деньги не вернули (сняли на месяц), прожили в ней меньше недели. Но зато сейчас живем в отличной квартире», - написала Заворотнюк-младшая в соцсетях.

Подписчики тут же поинтересовались, почему и она решила сменить место жительства. Девушка поспешила успокоить, что планирует жить на два города, а не эмигрировала окончательно.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Здесь друзья и люди очень радушные. Посмотрим, куда жизнь занесет… У меня в России часть семьи работа, я полечу обратно через пару недель», - поделилась своими планами Анна.

Дочь актрисы давно состоит в отношениях, но не показывает избранника. Поклонники интересуются, собирается ли девушка замуж, но та прямо не отвечает, что происходит в ее личной жизни.