58-летняя Алиса Мон щегольнула в мерцающем наряде, спрятав лицо под челкой-шторкой

Исполнительница любимых публикой образца 90-х годов хитов «Алмаз» и «Подорожник-трава» Алиса Мон сейчас явно переживает новый всплеск популярности.
58-летняя звезда не так давно вернулась на сцену, с удивлением и восторгом узнав о том, что поклонники ее не забыли.
В это воскресенье миниатюрная Алиса Мон стала гостьей МУЗ-ТВ, певица отметилась на ярком мероприятии - «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».
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На публике Алиса Мон предстала в мерцающем брючном костюме молочного оттенка. Половину лица 58-летняя Алиса Мон попыталась спрятать под челкой-шторкой, которая спустилась ниже бровей певицы.
Алиса Мон в мерцающем наряде. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro