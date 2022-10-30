58-летняя Алиса Мон щегольнула в мерцающем наряде, спрятав лицо под челкой-шторкой

Исполнительница любимых публикой образца 90-х годов хитов «Алмаз» и «Подорожник-трава» Алиса Мон сейчас явно переживает новый всплеск популярности.

58-летняя звезда не так давно вернулась на сцену, с удивлением и восторгом узнав о том, что поклонники ее не забыли.

В это воскресенье миниатюрная Алиса Мон стала гостьей МУЗ-ТВ, певица отметилась на ярком мероприятии - «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».