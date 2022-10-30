«Существуем до сих пор»: как сейчас выглядят исполнительницы «Ты бросил меня», солистки группы «Стрелки»

Девичий коллектив под названием «Стрелки» гремел на всю страну в нулевых. Распавшуюся группу несколько лет назад возродили вокалистки Гера, Марго и Кэт. Легендарные солистки выступают как «Золотой Состав Стрелок», исполняя свои главные хиты, а также новые произведения.

Гера, Марго и Кэт выступают сольно и вместе, появляясь на ретро-дискотеках. Предстали певицы и в это воскресенье на мероприятии МУЗ-ТВ - «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».

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