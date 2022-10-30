«Существуем до сих пор»: как сейчас выглядят исполнительницы «Ты бросил меня», солистки группы «Стрелки»

Девичий коллектив под названием «Стрелки» гремел на всю страну в нулевых. Распавшуюся группу несколько лет назад возродили вокалистки Гера, Марго и Кэт. Легендарные солистки выступают как «Золотой Состав Стрелок», исполняя свои главные хиты, а также новые произведения.
Гера, Марго и Кэт выступают сольно и вместе, появляясь на ретро-дискотеках. Предстали певицы и в это воскресенье на мероприятии МУЗ-ТВ - «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».
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Облаченные в переливающиеся наряды, вокалистки рассказали, что не напрасно возродили коллектив, исполнявший гимн всех обиженных девушек - «Ты бросил меня».
«Люди любят ностальгировать, вспоминать, когда первый раз поцеловались, пошли куда-то, отсюда и популярность наших групп. Нам говорили, сколько вы просуществуете. А мы существуем до сих пор», - сказали певицы.
«Золотой Состав Стрелок». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
На радость олдам в дискотеке приняла участие и группа «На-На». Ее повзрослевшие, но все еще такие же задорные, как в молодости, вокалисты исполнили хиты и новые песни, рассказав, что их продюсер Бари Алибасов сейчас плотно занимается своим здоровьем.
Группа «На-На». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro