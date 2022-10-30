Фаворитка Филиппа Киркорова вышла в свет в лимонных трусах поверх малиновых лосин

Напомним, о Кате Гусевой, как о фаворитке Филиппа Киркорова заговорили года четыре назад.

Киркоров брал эффектную блондинку с собой на «Евровидение» в Португалию (артист туда ездил как автор песни и продюсер молдавской группы DoReDos), потом стал появляться с Катей Гусевой на красных дорожках. В кулуарах ее даже называли новой избранницей Филиппа Киркорова.