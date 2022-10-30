Фаворитка Филиппа Киркорова вышла в свет в лимонных трусах поверх малиновых лосин

39-летняя фаворитка поп-короля Филиппа Киркорова, диджей и телеведущая Катя Гусева в это воскресенье была замечена среди участников масштабного мероприятия. В Москве состоялась «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».
На красной дорожке Катя Гусева предстала в провокационном наряде. Диджей подчеркнула фигуру и стройные ноги, облачившись в лосины малинового оттенка, надев поверх трусы оттенка лимона.
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Катя Гусева в беседе в журналистами рассказала, что Филипп Киркоров скоро порадует поклонников долгожданной премьерой.
«Филипп Киркоров готовит к выходу новую песню. Выйдет она примерно к Новому году», - раскрыла Катя Гусева планы поп-короля.
Катя Гусева (на фото справа) в трусах поверх лосин. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Напомним, о Кате Гусевой, как о фаворитке Филиппа Киркорова заговорили года четыре назад.
Киркоров брал эффектную блондинку с собой на «Евровидение» в Португалию (артист туда ездил как автор песни и продюсер молдавской группы DoReDos), потом стал появляться с Катей Гусевой на красных дорожках. В кулуарах ее даже называли новой избранницей Филиппа Киркорова.