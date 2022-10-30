«Вскоре вернутся»: Ирина Безрукова высказалась о сбежавшей из России семье Аллы Пугачевой

Актриса Ирина Безрукова, которая трудится в театре бывшего мужа Сергея Безрукова - Московском Губернском театре - высказалась об артистах, покинувших Россию на фоне событий в мире.

Ирина Безрукова уточнила, что в их театре сбежавших артистов нет. Если, конечно, не считать внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, который был занят в спектакле «Безымянная звезда». Не так давно Никита Пресняков сбежал в Америку.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».