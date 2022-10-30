«Вскоре вернутся»: Ирина Безрукова высказалась о сбежавшей из России семье Аллы Пугачевой

Актриса Ирина Безрукова, которая трудится в театре бывшего мужа Сергея Безрукова - Московском Губернском театре - высказалась об артистах, покинувших Россию на фоне событий в мире.
Ирина Безрукова уточнила, что в их театре сбежавших артистов нет. Если, конечно, не считать внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, который был занят в спектакле «Безымянная звезда». Не так давно Никита Пресняков сбежал в Америку.
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Еще ранее Россию покинула Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой.
Ирина Безрукова уверена, что все звезды, уехавшие из России, через какое-то время обязательно вернутся домой.
«Знаете, мы живем в эпоху перемен. Мне кажется, что многие из этих людей вскоре вернутся. Со временем проверим, права я или нет», - высказалась Ирина Безрукова.
По материалам kp.ru.