«Рыжий из Иванушек» выпустил полную подборку своего фирменного шепота

Андрей Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки International» прославился не столько вокалом, сколько своим фирменным речитативом, который многие поклонники называют шепотом.

В Сети можно найти немало видеоподборок с этим самым шепотом. Но 29 октября певец заявил в социальной сети, что еще никто не сделал самой полной подборки его речитатива. И вот, 30-го числа он опубликовал 4-минутный ролик со всеми своими «шепотами» в песнях.