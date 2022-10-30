«Рыжий из Иванушек» выпустил полную подборку своего фирменного шепота

Андрей Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки International» прославился не столько вокалом, сколько своим фирменным речитативом, который многие поклонники называют шепотом.
В Сети можно найти немало видеоподборок с этим самым шепотом. Но 29 октября певец заявил в социальной сети, что еще никто не сделал самой полной подборки его речитатива. И вот, 30-го числа он опубликовал 4-минутный ролик со всеми своими «шепотами» в песнях.
«Приготовьте наушники! Это полная подборка шепота «Рыжего из Иванушек», - написал 52-летний артист в Telegram.
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Напомним, группа «Иванушки International» была собрана Игорем Матвиенко в 1995 году. За прошедшее время коллектив выпустил пять музыкальных альбомов и 27 клипов.