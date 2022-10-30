«Знаю, как тебя оскорбить»: Кокорин показал, как его изможденный сын спит с планшетом в руках

Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Global Look Press

Футболист провел выходные со своим пятилетним сыном на Кипре.

Российский футболист Александр Кокорин провел выходные со своим пятилетним сыном Майклом. Днем родственники приняли участие в экологической акции кипрского клуба и сделали уборку на городском пляже недалеко от порта Лимасола.

Вечером сынишка, буквально изможденный после уборки, в компании своего звездного отца уснул прямо во время просмотра мультфильма на планшете. Трогательное видео Кокорин выложил в своих соцсетях.

«Я знаю, как тебя оскорбить. Ты адекватный», - раздается голос одного из персонажей мультика. 

Малыш родился в 2017 году в гражданском браке футболиста с Дарьей Валитовой. Вместе они были больше семи лет, но в конце прошлого года девушка объявила о расставании.

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