«Знаю, как тебя оскорбить»: Кокорин показал, как его изможденный сын спит с планшетом в руках

Российский футболист Александр Кокорин провел выходные со своим пятилетним сыном Майклом. Днем родственники приняли участие в экологической акции кипрского клуба и сделали уборку на городском пляже недалеко от порта Лимасола.

Вечером сынишка, буквально изможденный после уборки, в компании своего звездного отца уснул прямо во время просмотра мультфильма на планшете. Трогательное видео Кокорин выложил в своих соцсетях.