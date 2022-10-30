Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили из «Дома-2» обвенчались в Крыму

Бывшие участники «Дома-2», супруги Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили сообщили о важном событии, произошедшем в их жизни.
Пара решила скрепить свой брачный союз еще и перед богом. В эти выходные Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили обвенчались в одном из храмов Симферополя. После свадьбы, как известно, экс-участники реалити-шоу решили жить в Крыму.
В микроблоге Глеб Жемчугов поделился кадрами таинства.
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Настя Роинашвили на венчании предстала в белом платье в пол, покрыв голову красивой накидкой. Глеб Жемчугов облачился в белую рубашку и черные брюки. Головы обоих супругов украсили венцы, как символ торжества, славы и величия.
Венчание Глеба Жемчугова и Насти Роинашвили. Фото: скрин соцсети
Поклонники поздравили Настю и Глеба с прекрасным событием и пожелали счастливой семейной жизни.
Напомним, Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили обвенчались через семь месяцев после свадьбы, которая состоялась в марте 2022 года.