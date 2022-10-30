Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили из «Дома-2» обвенчались в Крыму

Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили

Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили. Фото: соцсети

Пара экс-участников реалити-шоу Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили отправилась под венец через семь месяцев после свадьбы.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили сообщили о важном событии, произошедшем в их жизни.

Пара решила скрепить свой брачный союз еще и перед богом. В эти выходные Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили обвенчались в одном из храмов Симферополя. После свадьбы, как известно, экс-участники реалити-шоу решили жить в Крыму.

В микроблоге Глеб Жемчугов поделился кадрами таинства.

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Настя Роинашвили на венчании предстала в белом платье в пол, покрыв голову красивой накидкой. Глеб Жемчугов облачился в белую рубашку и черные брюки. Головы обоих супругов украсили венцы, как символ торжества, славы и величия.

Венчание Глеба Жемчугова и Насти Роинашвили. Фото: скрин соцсети

Поклонники поздравили Настю и Глеба с прекрасным событием и пожелали счастливой семейной жизни.

Напомним, Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили обвенчались через семь месяцев после свадьбы, которая состоялась в марте 2022 года.

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