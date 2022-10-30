«Это прошло быстро»: Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала свой уход из группы знаменитого тренера Этери Тутберидзе. По словам девушки, это была ее инициатива.

«Никто не был против. Это прошло быстро. Почему раньше не комментировала? Не вижу смысла. У меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с новыми», - цитирует фигуристку «Sport24».

Ранее Александра Трусова заняла второе место по итогам короткой программы на Гран-при России в Сочи. На первом месте оказалась Аделия Петросян.

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Фигуристка тренировалась у Тутберидзе с 2016 по 2020 годы, после этого перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась в «Хрустальный». Теперь Трусова работает со Светланой Соколовской. В число известных воспитанников этого тренера входят: Арина Мартынова, Катарина Гербольдт, Анна Овчарова, Мария Сотскова.