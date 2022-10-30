«Надо было остаться и помогать своим сотрудникам»: сбежавшую из России Собчак в очередной раз смешали с грязью

Скандал, связанный со сбежавшей за границу на фоне возбуждения уголовного дела Ксенией Собчак, не утихает уже который день.

На этот раз по поводу демарша светской львицы высказалась жена футболиста Павла Погребняка, продюсер, модель и общественная деятельница Мария Погребняк.