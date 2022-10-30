«Надо было остаться и помогать своим сотрудникам»: сбежавшую из России Собчак в очередной раз смешали с грязью

Скандал, связанный со сбежавшей за границу на фоне возбуждения уголовного дела Ксенией Собчак, не утихает уже который день.
На этот раз по поводу демарша светской львицы высказалась жена футболиста Павла Погребняка, продюсер, модель и общественная деятельница Мария Погребняк.
Мария Погребняк. Фото: Global Look Press
Высказаться ее заставил пост Ксении Собчак, в котором знаменитость возмутилась травлей, якобы организованной против нее из-за политических взглядов. Мария Погребняк дала понять, что в корне не согласна с такой постановкой вопроса.
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«СМИ пишут, что она не находится в статусе подозреваемой, но почему она уехала, если не причастна? Надо было остаться и помогать своим сотрудникам, а может и не надо помогать, если за ее спиной творили беззаконие. Дело достаточно серьезное и грязное - рэкет, и нет никакой политики, ни за инакомыслие сейчас журналистку осуждают, а за уголовщину», - высказалась о Собчак Погребняк.
Напомним, сотрудники Ксении Собчак стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Они арестованы, самой Собчак удалось сбежать за границу.