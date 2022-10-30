В прыщах, буграх и темных пятнах: как выглядит лицо родившей двойню Юлии Ефременковой без фильтров

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова шокировала поклонников, засветив свое лицо без фильтров.
Юлия Ефременкова записала видео для телеграм-канала, на котором предстала без фильтров. Как оказалось, лицо молодой мамы сыновей-близнецов совсем не такое идеальное, как пытается доказать Юлия Ефременкова.
На кадрах отчетливо видны следы усталости, старения и недостатка ухода за кожей лица.
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У 35-летней Юлии Ефременковой отчетливо видны прыщи, распространившиеся по всему лицу. Кроме них, на коже заметны бугры, под глазами - темные пятна.
Юлия Ефременкова показала лицо без фильтров. Фото: скрин соцсети
Не исключено, что все это - результат недосыпания. Юлия Ефременкова часто в последнее время жалуется, что сыновья лишили ее нормальной жизни. Близнецы постоянно требуют к себе внимания, по ночам устраивают истерики, не давая родителям высыпаться.