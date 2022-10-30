В прыщах, буграх и темных пятнах: как выглядит лицо родившей двойню Юлии Ефременковой без фильтров

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова шокировала поклонников, засветив свое лицо без фильтров.

Юлия Ефременкова записала видео для телеграм-канала, на котором предстала без фильтров. Как оказалось, лицо молодой мамы сыновей-близнецов совсем не такое идеальное, как пытается доказать Юлия Ефременкова.

На кадрах отчетливо видны следы усталости, старения и недостатка ухода за кожей лица.

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