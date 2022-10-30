«Надо завязывать с выпивкой»: Винокур рассказал, как Магомаев спас ему жизнь

Артист Владимир Винокур поделился воспоминаниями о певце Муслиме Магомаеве. Юморист на днях принял участие в концерте, посвященном 80-летию исполнителя, который умер в 2008 году от инфаркта.

Винокур рассказал об одном случае, который связан с легендарным исполнителем. Дело было в Баку, где вечером состоялся большой концерт. Но следующий день для Владимира Винокура начался с неожиданности.

«Утром я проснулся от того, что моя кровать едет к балкону. Я тогда сразу подумал, что мне надо завязывать с выпивкой. Вдруг раздается звонок, Муслим спрашивает: «Володя, что ты сейчас делаешь?». «Я еду к балкону на кровати», - рассказал артист.

По словам Винокура, Магомаев спокойным голосом рассказал ему, что случилось небольшое землетрясение, но волноваться не нужно, передает 7days.

«Зайди в ванную комнату. Там менее опасно, чем в комнате. Я тебе перезвоню, когда можно будет выйти», - посоветовал певец.

Винокур решил пересидеть все время в санузле. И вышел он оттуда после очередного звонка от Магомаева, который сообщил таким же спокойным голосом, что можно выходить.

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Позже певец рассказал артисту, что испуганные постояльцы гостиницы выбежали на улицу и поддались панике, и лишь Винокур спокойно переждал в безопасном месте. После этого Винокур считает, что знаменитый исполнитель спас ему жизнь своим своевременным звонком.