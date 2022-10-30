«Я думал, так не бывает...»: Авербух выдал правду о браке с Лизой, которая почти вдвое младше

Илья Авербух и Лиза Арзамасова воспитывают общего сына Левушку. В одном из интервью хореограф дал понять, что мечтает еще и о лапочке-дочке. У постановщика ледовых шоу есть сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой, на которой Илья Изяславич когда-то был женат.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

После расставания с Лобачевой хореограф не спешил вступать в серьезные отношения. Поэтому его тайная свадьба с «папиной дочкой» Лизой Арзамасовой для многих стала неожиданной. Тянуть резину Елизавета не захотела: она почти сразу забеременела и родила сына Левушку.