«Я думал, так не бывает...»: Авербух выдал правду о браке с Лизой, которая почти вдвое младше

Илья Авербух и Лиза Арзамасова воспитывают общего сына Левушку. В одном из интервью хореограф дал понять, что мечтает еще и о лапочке-дочке. У постановщика ледовых шоу есть сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой, на которой Илья Изяславич когда-то был женат.
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После расставания с Лобачевой хореограф не спешил вступать в серьезные отношения. Поэтому его тайная свадьба с «папиной дочкой» Лизой Арзамасовой для многих стала неожиданной. Тянуть резину Елизавета не захотела: она почти сразу забеременела и родила сына Левушку.
А вот что о браке с «папиной дочкой» Лизой Арзамасовой говорит постановщик ледовых шоу.
«Могу сказать, что два года я счастлив в браке. У нас все получается пока. И я уверен, что это «пока» будет всегда, потому что мы оба горим и идем по одной дороге. Раньше я тоже думал, что так не бывает. Это возможно, достижимо, если люди все время слышат друг друга», - заверил Авербух.
По материалам YouTube-шоу «Точка принятия»