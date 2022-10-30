«Узнаете?»: Саша Задойнов из «Дома-2» показал, какой красавицей стала его старшая дочка

Бывший участник «Дома-2» Александр Задойнов - папа трех девочек. Саша Задойнов гордится своими наследницами, две из которых Настя и Сашенька, уже очевидно, унаследовали его внешность и стали красавицами.

Третьей дочери Задойнова от жены Ксении пока нет года, но скорее всего, и она вырастет красивой девушкой.

Пути Саши Задойнова с мамами его старших наследниц разошлись, но он поддерживает отношения с дочками и старается видеться с ними, как только представляется такая возможность.

Саша Задойнов поделился в микроблоге совместным снимком со старшей дочерью Анастасией, которая появилась на свет в его первом браке.

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