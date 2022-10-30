«Где я была?»: Борщева поздравила Верника со свадьбой

На прошлой неделе 59-летний Игорь Верник распрощался со своим амплуа известного холостяка. Актер женился на 43-летней Натальей Шнейдеровой. Влюбленная парочка расписалась в одном из столичных загсов. Кстати, супруга артиста является успешным кинопродюсером. По слухам, будущие муж и жена познакомились на съемках фильма.

Парочку засыпали поздравлениями представители светского мира. Новость о женитьбе Верника решила прокомментировать и юмористка Елена Борщева.

«О боги! Где я была вообще?», - с иронией заявила звезда Comedy Woman в выпуске шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистка призналась, что очень рада за артиста и желает ему счастья. Борщева рассказала, что мечтала обратить внимание Верника на себя еще во времена игры в КВН. Тогда знаменитый ловелас был в составе жюри телепередачи.

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Коллега Верника по актерскому цеху, Ольга Кабо, тоже поздравила молодоженов. Она назвала артиста «потрясающим» и добавила, что рада за него.

«Если он влюблен и любим, пусть чувствует себя счастливым мужчиной», - отметила артистка.

К слову, сам Верник ранее неоднократно говорил, что был бы не против отношений со спутницей постарше. Артист объяснил, что не видит в этом ничего предосудительного. Он заявлял, что возраст - это очень абстрактное понятие.